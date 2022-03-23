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Robag is currently gearing up for a tour of the Americas at the end of April through May.
Robag Wruhme, the man with the bizarre release titles is known to be a highly entertaining DJ – although sometimes a little deranged, he always manages to hold it together with ease. Robag has been actively producing since the late 90’s, both solo and as the producer behind the duo Wighnomy Brothers. With a discography of hundreds of releases and remixes, it has been said that there’s not a soul with the slightest interest in electronic music who hasn’t danced to a track by him. Today we welcome him back to follow up on his latest mix for us, which was three years ago. We’ve always been big fans of both his releases and sets and are happy to have him back.
Robag is currently gearing up for a tour of the Americas at the end of April through May. Find the full schedule, with more shows TBA below:
April 29 – Mexico City @ Fünk Club
April 30 – San Francisco @ The Great Northern
May 1st – Lake Perris @ Desert Hearts Festival
May 04 – Honolulu @ Centered
May 06 – Miami @ Floyd
May 07 – New York City @ TBA
May 21 – Washington DC @ Flash
May 22 – Toronto @ Electric Island Festival

 

Tracklist:

LORCA  BRIGHTON
CATZ ́N DOGS  BODY CONTROL (TRUNCATE RMX)
JOHN TEJADA & TIN MAN  RAILJET
DJ SEINFELD  THESE THINGS WILL COME TO BE
MARTIN EYERER  WORK IT
ERIK LUEBS  ASCENDING BUBBLES
GENGHIS CLAN  I AM BROTHERHOOD
FORT ROMEAU  RAMONA
JOSH WINK & TRUNCATE  BE AWARE (ACCAPELLA)
SANTOS  FRAGMENT012
MATT SASSARI  HONDA
GORGON CITY & JEM COOKE  DREAMS (TOTALLY ENORMUS EXTINCT DINOSAURS RMX)
PROSPA  WANT NEED LOVE (CAMEO BLUSH RMX)
MAX D. BLAS  YOU BELONG TO THIS (MARKUS FIX REMX)
SANTOS  CARAMBOLAGE
HARDT ANTOINE  UNFAITHFUL
MAXIM LANY  DISRUPTION (ROBAG WRUHME VARGULA TROH NB)
RON COSTA  TOUMA
KEN HAYAKAWA  HOLLOW GHOST (APNOEA RMX)
JONATHAN KASPER  VON DRAUßEN
BASTI GRUB  CHILL THEM CHILDREN
GUS GUS  BACKLIT
NINA SIMONE  MY BABY JUST CARES FOR ME (HONNE RMX)
ADA  MOON RIDER