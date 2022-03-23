May 1st – Lake Perris @ Desert Hearts Festival
May 04 – Honolulu @ Centered
May 06 – Miami @ Floyd
May 07 – New York City @ TBA
May 21 – Washington DC @ Flash
May 22 – Toronto @ Electric Island Festival
Tracklist:
LORCA – BRIGHTON
CATZ ́N DOGS – BODY CONTROL (TRUNCATE RMX)
JOHN TEJADA & TIN MAN – RAILJET
DJ SEINFELD – THESE THINGS WILL COME TO BE
MARTIN EYERER – WORK IT
ERIK LUEBS – ASCENDING BUBBLES
GENGHIS CLAN – I AM BROTHERHOOD
FORT ROMEAU – RAMONA
JOSH WINK & TRUNCATE – BE AWARE (ACCAPELLA)
SANTOS – FRAGMENT012
MATT SASSARI – HONDA
GORGON CITY & JEM COOKE – DREAMS (TOTALLY ENORMUS EXTINCT DINOSAURS RMX)
PROSPA – WANT NEED LOVE (CAMEO BLUSH RMX)
MAX D. BLAS – YOU BELONG TO THIS (MARKUS FIX REMX)
SANTOS – CARAMBOLAGE
HARDT ANTOINE – UNFAITHFUL
MAXIM LANY – DISRUPTION (ROBAG WRUHME VARGULA TROH NB)
RON COSTA – TOUMA
KEN HAYAKAWA – HOLLOW GHOST (APNOEA RMX)
JONATHAN KASPER – VON DRAUßEN
BASTI GRUB – CHILL THEM CHILDREN
GUS GUS – BACKLIT
NINA SIMONE – MY BABY JUST CARES FOR ME (HONNE RMX)
ADA – MOON RIDER