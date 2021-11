Steel de show op het eerstvolgende festival met deze stijltips

Voor het eerst naar een festival…? Altijd weer die vraag: wat trek je aan…? Hou het simpel en doe vooral iets aan wat lekker zit. Je wilt tenslotte wel een beetje genieten van het moment en dat gaat het beste als je kleding draagt die comfortabel is. Verder zijn er ook wat praktische zaken om rekening mee te houden. Sta er bijvoorbeeld eens bij stil dat een festivalterrein over het algemeen tamelijk groot is en lang niet altijd even goed begaanbaar. Een goed paar sneakers vormen je redding! Je loopt heel wat af op zo’n terrein, dus comfortabel schoeisel is echt een must!

Afstemmen op de artiest

Een belangrijke vraag om jezelf vooraf te stellen is naar wie je gaat kijken. Als je namelijk je outfit afstemt op de stijl van de artiest, zit je altijd goed en steel je zeker de show. Jouw kledingstijl past dan helemaal in het plaatje en dat zal zeker waardering oogsten. Gewoon een kwestie van je even verdiepen in de kledingstijl van de artiest en daar wat passends bij zoeken. Easy toch?

Speel op safe

Ga je liever voor iets universeels? Speel dan vooral op safe door te kiezen voor degelijke merken met een grote schare fans. Om maar weer met de schoenen te beginnen: een Vans schoen is daar een goed voorbeeld van. Oorspronkelijk vooral gedragen door skaters, maar inmiddels één van de meest gedragen schoenmerken van ons land. Met deze schoenen scoor je dus sowieso al punten. Combineer ze met een stoere jeans voor de perfecte combinatie. Leuk shirt erbij met een tekstprint en klaar bent je!

Flower Power

De ultieme festivalbeleving? Vaak denken we dan terug aan het legendarische festival Woodstock eind jaren 60. De stijl van toen is nog altijd ‘hot’ en heet Flower Power. De naam zegt het eigenlijk al, trek een blouse aan met veel bloemen erop! Combineer het met blauwe jeans en doe een hippe hoofdband om. Dan nog een kekke zonnebril erbij, bij voorkeur met gekleurde glazen erin.

Doe de toilettest

Naar het toilet op een festivalterrein? Meestal geen pretje. Vaak kom je terecht in een geïmproviseerde toiletruimte en de hygiëne is niet altijd even goed. Kleding op de grond laten slepen is dus geen goed idee. Bovendien moet het gemakkelijk aan- en uit te trekken zijn op dat moment. Test dit vooraf, dat scheelt ongemak!